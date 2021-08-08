Сергей Собянин рассказал, какие части города разгрузят строящиеся в Москве хорды

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Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Хордовые магистрали, которые в настоящее время продолжают строиться в столице, помогут перераспределить нагрузку движения транспорта во многих районах города. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сейчас идет активное строительство и Северо-Восточной, и Южной рокады, и Юго-Восточной хорды, — напомнил глава города в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, строящиеся магистрали разгрузят Третье транспортное кольцо (ТТК), МКАД и Садовое кольцо. Кроме того, нагрузка на транспортную сеть заметно снизится в историческом центре Москвы, потому как большое количество машин смогут ездить по хордам в разные части города, минуя при этом ЦАО.

Глава города добавил, что большинство новых хорд проходит над поверхностью земли.

Три хордовые магистрали и Южная рокада сформируют в столице транспортный каркас на долгие годы вперед. Общая протяженность магистралей составит 133 километра. В составе строящихся дорог специалисты возводят 186 эстакад и устанавливают 77 пешеходных переходов.

Движение по новому путепроводу, который связывает Юго-Восточную хорду (ЮВХ) и Третье транспортное кольцо (ТТК), было официально открыто в пятницу, 6 августа. О запуске путепровода объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, хорда является одним из крупнейших дорожных проектов города. Путепровод стал четвертой хордой, которая должна соединить Южную рокаду, Северо-Восточную хорду и будет тянуться от Щербинки до шоссе Энтузиастов. Длина путепровода составит около 30 километров, а если учитывать все съезды — 100 километров.