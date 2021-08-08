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Названы знаковые места Москвы, где снимался фильм «Берегись автомобиля»

Полина Долганова

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Названы знаковые места Москвы, где снимался фильм «Берегись автомобиля»
Кадр из фильма «Берегись автомобиля»
Россия, Москва, Смоленская набережная, 2 Карта всех событий

Картина Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» вышла на советские экраны весной 1966 года. В культовом фильме запечатлено множество столичных локаций, которые москвичи могут посетить по сей день.

Зритель оказывается в центре Москвы с главным героем трагикомедии Юрием Ивановичем Деточкиным практически с первых кадров. Герой ждет Любин троллейбус на Варварке, которая в то время называлась улицей Разина. На этом фоне можно разглядеть церковь Георгия Победоносца на Псковской горе.

Служебными делами Деточкин занимается на Смоленской набережной, дом 2. Именно в этом месте персонаж заметит «Волгу» Семицветова, которую позже будет упорно пытаться угнать.

Названы знаковые места Москвы, где снимался фильм «Берегись автомобиля»кадр из фильма «Берегись автомобиля»

В этом же районе было снято еще несколько знаковых сцен. Так, пока в квартире Семицветовых проходит вечеринка, Деточкин во второй раз пытается угнать автомобиль. Пока герой занят своими делами под капотом, на заднем плане виднеется дом с изящной башенкой, расположенный на набережной Тараса Шевченко.

Кроме того, Дима Семицветов ездит на работу в настоящий комиссионный магазин на Сретенских Воротах, на пересечении Большой Лубянки и Рождественского бульвара.

Когда Деточкин следит за Семицветовым, в кадре мимолетно можно разглядеть угол храма Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках.

В очередной динамичной сцене герой мчится по направлению к Триумфальной площади по Садовому кольцу. Именно в этот момент Деточкина замечает Люба и начинает преследовать его на троллейбусе до Большого Каретного переулка.

Заключительную сцену картины снимали на Крымской эстакаде. В кадре зрители могут рассмотреть Провиантские склады, в которых на момент съемок располагалась автомобильная база армейского Генштаба, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

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