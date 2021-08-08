«Осеннее настроение»: москвичей предупредили о неустойчивой погоде во второй половине августа

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Погодные условия в столичном регионе во второй половине августа будут неустойчивыми. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По ее словам, температурные показатели во второй декаде месяца начнут падать:

— Если говорить о месячном долгосрочном прогнозе, то с середины августа температурный фон будет колебаться в пределах плюс 15–20 градусов в дневные часы и плюс 7–12 ночью. Мы видим, что лето постепенно пойдет на спад и осеннее настроение в московской погоде начнет все больше себя проявлять.

Эксперт отметила, что сезон дождей в столичном регионе прекратится в конце предстоящей недели и во второй половине текущего месяца. По предварительным прогнозам, осадков не ожидается.

— Вся будущая неделя будет очень неустойчивой по климатическим показателям, но при этом температура воздуха превысит месячную норму на 3–5 градусов.

Так, в начале недели в Москве ожидается около 27–29 градусов тепла днем, а ночью — плюс 19–21. По словам эксперта, к следующим выходным вероятность дождей уменьшится, а температура воздуха понизится до 20–25 градусов.

— Будущая неделя станет финальной в череде ненастных и дождливых дней. И солнце все чаще начнет выглядывать из-за облаков уже с 13 августа.

Эксперт отметила, что в нынешнем сезоне на жару в 30 градусов рассчитывать уже не приходится, поскольку максимальные положительные показатели не будут превышать в августе 26–28 градусов с отметкой «плюс».