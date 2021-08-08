«Непросто привыкнуть»: муж Федункив рассказал о публичности актрисы

Фото: Youtube / Ходят Слухи

Супруг российской актрисы Марины Федункив итальянец Стефано Маджи рассказал о том, как развивается их со звездой личная жизнь, а также поделился переживаниями на тему публичности своей супруги.

По словам Маджи, его жена является потрясающим человеком, который ярко проявляет свои эмоции. Несмотря на это, актриса является глубокой, ранимой и творческой личностью.

Муж юмористки отметил, что Федункив с большим уважением относится к своим поклонникам и получает в ответ море любви.

— Очень рад, что она востребована и любима, потому как вижу, что ее это вдохновляет, дает энергию. Мне пока непросто привыкнуть к тому, что публичность Марины начала сказываться и на мне, ведь я человек совсем из другой сферы, — поделился итальянец с изданием «StarHit».

Сама актриса в свою очередь отмечает, что их брак со Стефано был для нее воплощением мечты. Она неоднократно интересовалась у мужа, зачем ему взрослая жена, однако в итоге окончательно убедилась в его любви и верности.

— И также непросто осознать после отношений, в которых тебя психологически и физически подавляли, что бывают другие, полностью противоположные..., — откровенно рассказала звезда.

Российская комедийная актриса Марина Федункив наконец рассекретила свою личную жизнь 26 июля. 49-летняя звезда сериала «Реальные пацаны» связала себя узами брака с итальянцем, который на 12 лет моложе нее. 37-летний предприниматель Стефано Маджи на протяжении нескольких лет живет и работает в России. По словам Федункив, с будущим мужем она познакомилась на дне рождения у общего друга.