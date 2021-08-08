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Дмитрий Саблин: В память о защитниках Родины

Павел Гриднев

Общество
Дмитрий Саблин: В память о защитниках Родины
Фото: Семен Василевич

7 августа в деревне Сатино-Русское Троицкого административного округа была освящена часовня воинской славы. Храм возвели недалеко от захоронения Евгения Родионова, военнослужащего погранвойск, в 1996 году трагически погибшего в Чеченской Республике, но не отступившего от присяги и православной веры. Посмертно Евгений Родионов был удостоен ордена Мужества.

Один из создателей храма-памятника, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, сказал, что по просьбе матери Евгения Родионова часовня посвящена всем погибшим в боях защитникам Отечества.

— Это памятник не только Евгению, но и всем погибшим в Великую Отечественную войну, в Афганистане, на Кавказе. Три поколения. А сейчас есть и четвертое поколение: Донбасс и Сирия. И мы должны за каждый поруганный и разрушенный на Западе памятник строить десять памятников, десять храмов, — подчеркнул парламентарий.

Часовня построена в форме открытого арочного сооружения с металлическим куполом. В ее центре установили плиту из мрамора с символическим изображением трех воинов — Великой Отечественной войны, Афганистана и Чечни. Дмитрий Саблин выразил уверенность, что часовня воинской славы в деревне Сатино-Русское станет одним из духовных центров Новой Москвы.

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