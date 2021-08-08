Политолог объяснила желание Чехии помириться с Россией

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Власти Чехии оказались под влиянием Запада, однако теперь они высказывают желание помириться с Россией. Так считает политолог Наталья Громова.

Праге нужно снова выстроить положительную динамику в политических отношениях с Россией. Как ранее подчеркнул министр иностранных дел Чешской Республики Якуб Кулганек, вопрос о выстраивании отношений с Москвой предстоит решать новому чешскому правительству.

Политолог уверена, что изначально чехи поддались влиянию со стороны Запада, хотя властям государства не нужны конфликты с Москвой.

— Чехия оказалась в своеобразном плену. Ей нужно было выполнить директивы из США и Лондона. Сейчас представители Праги понимают, что восстанавливать отношения с Россией им просто необходимо, так как взаимное сотрудничество выгодно обеим странам как с экономической, так и с политической точек зрения, — подчеркнула Наталья Громова.

По ее мнению, в Чешской Республике уверены, что с Россией нужно поддерживать экономические отношения хотя бы из-за большого числа чешских компаний, которые до сих пор ориентированы на российский рынок, отмечает «Экономика сегодня».

Тем временем в России оценили предложение Праги об улучшении отношений между двумя государствами.

Якуб Кулганек заявил, что Россия должна сделать первый шаг в данном направлении. Однако россияне под публикациями на эту тему заметили, что связь с Москвой нужна Праге, а не наоборот, отмечает Nation News.