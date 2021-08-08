Риелтор назвал самый распространенный подвох при покупке жилья

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Люди, покупающие жилье, как правило, больше всего боятся, что вложат деньги в недвижимость, но потом ее не получат. Они связывают это с обманом, банкротством застройщика и многим другим. Как не оказаться в такой ситуации, рассказал гендиректор одного из риелторских агентств Юрий Паршиков.

Отношения между покупателем и застройщиком регулируются законом «Об участии в долевом строительстве». Однако не существует такого понятия, как «обманутый дольщик». Оно появилось благодаря средствам массовой информации, акцентировавшим внимание на данной проблеме. Подводные камни в этом вопросе могут быть разными: от невыполнения застройщиком своих задач в нужные сроки до реализации объекта по схеме «двойных продаж».

Самым распространенным обманом при покупке квартиры считается схема с так называемым доверенным лицом, утверждает Юрий Паршиков. Он также добавил, что при встрече с подобным продавцом нужно проверить доверенность на предмет срока давности, а также тщательно изучить все документы, которые подтверждают право собственности продавца.

— Бывает, что продавец не является непосредственным хозяином жилья. Однако его владельцем является государство или какая-то компания. В таких ситуациях без их согласия вряд ли что-то удастся согласовать беспрепятственно, — пояснил эксперт.

Он посоветовал запросить выписку из ЕГРП для определения прописанных лиц и владельцев недвижимости. Если там числится кто-то еще, помимо владельца, то нужно обратиться к нему или к ним с предложением письменно подтвердить согласие на продажу объекта, отмечает Nation News.