Японцев возмутило судейство на Олимпиаде в ситуации с Авериной

Фото: Twitter / @Olympic

Японских болельщиков разочаровало решение олимпийских судей лишить золотой медали российскую гимнастку Дину Аверину. Это следует из комментариев, размещенных на портале Yahoo News Japan.

Пользователи солись во мнении, что оценки судей вызывают сомнение.

— Все спортсменки готовились к Олимпиаде, не жалея сил. Но явно ощущалось нежелание судей отдавать заслуженную победу Дине Авериной. Я сильно разочарована! — написал комментатор с ником yuk.

Пользователи назвали выступление Авериной «блестящим», оставившим «впечатление чуда». А низкую оценку спортсменки охарактеризовали как «несправедливое» и «постыдное» явление для мирового спортивного события такого уровня.

— Да все здесь просто. Олимпиаду держит за горло Америка через свои гигантские медиакорпорации и своих спонсоров. Как она захочет, так и будет. А Америка хочет Россию задавить и не дать ей побеждать! Вот здесь-то и пригодилась израильская спортсменка — представительница страны из первой шеренги союзников США. Разве это не хитро придумано — дать победить израильтянке?! — поделился мнением пользователь monchan.

7 августа россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине.

После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

Спортсменка из России идеально выступила в упражнении с лентой, а золотая медалистка, израильтянка Ашрам, дрогнула и уронила предмет. Аверина получила 24 балла. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что комитет сразу после завершения финала у гимнасток решил не закрывать глаза на эту ситуацию.