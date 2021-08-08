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Детский сад с бассейном появится в Мосрентгене

Анастасия Колоскова

Город
Детский сад с бассейном появится в Мосрентгене
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Мосрентген Карта всех событий

Согласована проектная документация строительства детского сада с бассейном в столичном поселении Мосрентген. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

— Согласован проект строительства трехэтажного детского сада, рассчитанного на 250 мест в 10 группах (по 25 мест каждая): по две группы для детей младшего и среднего дошкольного возраста, а также по три группы для детей старшего и подготовительного возраста, — приводит слова главы ведомства официальный сайт мэра Москвы.

В здании разместятся групповые помещения, включающие раздевалки, игровые, буфет, спальные и туалетные комнаты. Кроме того, в детском саду будут залы для спортивных и музыкальных занятий и кружковая комната.

Кроме того, в учреждении будет функционировать бассейн площадью шесть на три метра. Рядом с ним предусмотрены раздевалки, кабинет дежурной медсестры и комната инструктора.

Здание будет включать санитарно-бытовые и административные помещения, медицинский и процедурный кабинеты, комнату охраны, а также кабинеты психолога и логопеда.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Здесь появятся спортивная зона, теневые навесы и наружное освещение.

На этой неделе стало известно, что в ТиНАО за счет средств городского бюджета построят детский сад на 350 мест.

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