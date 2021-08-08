Частный самолет разбился в Латвии

Фото: youtube/planeproduction

Мужчина погиб в результате крушения частного самолета на территории Латвии. Об этом сообщил представитель Администрации гражданской авиации республики Айвис Винцевс в воскресенье, 8 августа.

Авиакатастрофа произошла неподалеку от города Цесис, в 130 километрах от Риги.

— В окрестностях Цесиса произошло авиационное происшествие с самолетом гражданской авиации, в результате которого погиб один человек. Говорить о причинах случившегося пока рано, — приводит слова Винцевса РИА Новости.

Модель частного самолета не называется. Известно, что воздушное судно было зарегистрировано в Литве. На его борту находились два человека — граждане этой страны. Один из них скончался на месте, второй с травмами был госпитализирован. Обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию.

В воскресенье, 31 июля, при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов в Хабаровском крае разбился истребитель Су-35С, у которого отказал двигатель. Летчик успел катапультироваться.