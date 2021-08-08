Четыре человека погибли в результате ДТП с грузовиком на Калужском шоссе
На Калужском шоссе произошло ДТП с участием легковой иномарки и грузовика, в результате чего погибли четыре человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 8 августа.
КамАЗ и легковой автомобиль марки KIA столкнулись на 58-м километре трассы. От полученных травм четыре человека скончались на месте аварии. По данным источника, погибли люди, ехавшие в легковушке.
В настоящее время ожидается приезд сотрудников Следственного комитета. До этого времени никакие работы на месте ДТП проводиться не будут.
Крупная авария с участием грузовика и автобуса произошла на этой неделе на Боровском шоссе. Там в результате столкновения пассажирского транспорта и КамАЗа пострадали восемь человек.