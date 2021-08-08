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Британские власти обратятся за помощью к армии из-за нехватки еды в магазинах

Анастасия Колоскова

В мире
Британские власти обратятся за помощью к армии из-за нехватки еды в магазинах
Фото: twitter.com/XHNews

Правительство Великобритании планирует обратиться к армии, чтобы решить проблему с перебоями в поставках еды в магазины. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным ассоциации автоперевозчиков, на конец июля Великобритания испытывала нехватку 100 тысяч водителей грузовиков, из-за чего в стране могут наблюдаться проблемы с доставкой продуктов со складов в супермаркеты. Такая ситуация сложилась после того, как многие водители уехали из Королевства после Brexit. Тысячи потенциальных водителей ждут возможности сдать тест на права. Издание отмечает, что процесс осложнен из-за локдауна на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

В связи с этим власти Великобритании обратятся к армии с просьбой выделить порядка двух тысяч водителей из Королевского логистического корпуса, чтобы те смогли развести еду и лекарства в супермаркеты.

Авторы статьи утверждают, что правительство страны в ближайшее время направит вооруженным силам официальный запрос.

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