Директор «Вектора» оценил необходимость вакцинации детей от коронавируса

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Обсуждать всеобщую вакцинацию детей и подростков от коронавирусной инфекции преждевременно. Такое мнение высказал директор ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Эксперт отметил, что даже после завершения клинических исследований вакцин от COVID-19 при применении у детей и подростков нет оснований говорить о всеобщей вакцинации в этих возрастных группах.

Максютов подчеркнул, что дети в принципе болеют коронавирусом гораздо легче, чем взрослые. Однако необходимо иметь инструмент для защиты детей от COVID-19, поскольку новые штаммы инфекции могут оказаться более опасными для маленьких пациентов, рассказал директор «Вектора» в эфире телеканала «Россия 1».

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), которое является лекарственным регулятором ЕС, одобрило использование препарата от коронавируса компании Moderna для вакцинации подростков 12–17 лет. Применение вакцины у детей с 12 лет будет таким же, как и у остальных возрастных категорий: вакцина вводится двумя дозами в мышцу плеча с интервалом в четыре недели.

До получения одобрения препарата Moderna в Евросоюзе подростков 12–17 лет можно было вакцинировать только препаратом компаний Pfizer и BioNTech. При этом сообщалось, что при использовании вакцин от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna могут возникнуть редкие воспалительные заболевания сердца.