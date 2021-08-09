Риелторы назвали районы Москвы, в которых подешевело жилье

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Таганский район Москвы стал лидером среди столичных районов по снижению цен на жилую недвижимость, рассказали участники рынка.

Как уточнила главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке на Таганке в 2021 году уменьшилась на 14 процентов. Это произошло в связи с изменением структуры предложения жилья.

В Преображенском районе новостройки в период с января по июль подешевели на три процента (до 304,5 тысячи рублей за квадратный метр), в Пресненском районе и на Соколиной горе – на один процент (до 319,7 тысячи и 277,8 тысячи рублей соответственно).

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко рассказал, что в поселениях Рязановское и Кокошкино за пределами Московской кольцевой автодороги стоимость квадратного метра упала с начала года на 10,8 и 10,6 процента, до 160 тысяч рублей и 165,2 тысячи рублей соответственно.

На вторичном рынке жилье подешевело в Преображенском районе (минус 2,8 процента, до 271 тысячи рублей за квадратный метр), в Филевском Парке (минус 2,8 процента, до 322,6 тысячи), Обручевском районе (минус 2,7 процента, до 303,3 тысячи) и Головинском районе (минус 1,3 процента, до 250,1 тысячи).

Практически не изменились цены на вторичную жилую недвижимость в Молжаниновском районе, Южном Тушине, Лианозове, Куркине и Ярославском районе. Луценко объяснил это транспортной ситуацией в данных районах. Улучшение предвидится лишь в Лианозове, где ожидается строительство метро, рассказал эксперт РИА Новости.

С начала года в столице построили и ввели в эксплуатацию около семи миллионов квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Это существенно превышает плановые показатели, добавил Бочкарев. До конца года запланирован ввод в эксплуатацию как минимум 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости.