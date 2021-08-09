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Эпидемиолог рассказала о сроках развития постковидного синдрома

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эпидемиолог рассказала о сроках развития постковидного синдрома
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Симптомы постковидного синдрома могут появиться у переболевших людей даже спустя месяцы после выздоровления. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Эксперт сослалась на данные систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года. Они показывают, что постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы.

Чаще всего симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели. У пациентов, которые перенесли коронавирус в бессимптомной форме, постковидный синдром может проявиться спустя месяц, цитирует Плоскиреву РИА Новости.

Перенесшие «дельта»-штамм коронавируса пациенты могут столкнуться с постковидным синдромом, для которого характерны длительное воспаление носоглотки и изменение голоса. Об этом рассказал врач-терапевт Константин Хоманов.

Врач-вирусолог Виктор Ларичев считает, что в настоящее время точных данных о влиянии того или иного штамма коронавируса на пациентов нет. Сравнить последствия разных типов заболевания можно будет в будущем.

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