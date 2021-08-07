Врач рассказал о постковидном синдроме у переболевших «дельта»-штаммом

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Перенесшие «дельта»-штамм коронавируса пациенты могут столкнуться с постковидным синдромом, для которого характерны длительное воспаление носоглотки и изменение голоса. Об этом рассказал врач-терапевт Константин Хоманов.

По его словам, в случае с «дельта»-штаммом постковидный синдром проявляется во множестве симптомов. Например, пациент может испытывать апатию, чувство хронической усталости, боли в мышцах и суставах, отдышку и затруднение дыхания. Также после выздоровления может отсутствовать обоняние и снизиться интеллектуальная продуктивность.

— В связи с тем, что «дельта» все чаще поражает молодых, постковидный синдром начинает проявляться и у тех групп населения, которые ранее не затрагивал. Поэтому среди молодых переболевших пациентов мы наблюдаем больше проблем с иммунной, дыхательной, нервной системами, — сказал Хоманов.

Врач-вирусолог Виктор Ларичев считает, что в настоящее время точных данных о влиянии того или иного штамма коронавируса на пациентов нет. Сравнить последствия разных типов заболевания можно будет в будущем.

— Через какое-то время можно будет сравнить две группы пациентов: тех, кто переболел до появления «дельты» и с ее появлением. Тогда уже можно будет увидеть, проявились ли у них отдаленные более тяжелые последствия, — цитирует вирусолога ТАСС.

Заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева перечислила факторы риска развития постковидного синдрома.