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Эпидемиолог перечислила факторы риска развития постковидного синдрома

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эпидемиолог перечислила факторы риска развития постковидного синдрома
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Постковидный синдром чаще наблюдается у женщин, но болеют дольше COVID-19 мужчины. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

— Факторами риска развития постковидного синдрома являются пожилой возраст, женский пол, тяжелое течение инфекции, наличие хронической сопутствующей патологии и оксигенотерапия в остром периоде болезни, — сообщила она.

Однако специалист подчеркнула, что достоверных данных о гендерных различиях в течении коронавируса не существует. Хотя некоторые ученые утверждают, что мужчины выздоравливают дольше, передает РИА Новости.

Валерий Вечорко рассказал, как избежать тромбоза после коронавируса. Людям, перенесшим COVID-19, врачи назначают антикоагулянтную терапию.

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