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Инфекционист раскрыл особенности постковидного синдрома «дельта»-штамма

Юлия Курганова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Инфекционист раскрыл особенности постковидного синдрома «дельта»-штамма
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков рассказал об особенностях постковидного синдрома «дельта»-штамма. Специалист предположил, что он часто будет затрагивать центральную нервную систему.

Врач отметил, что под постковидным синдромом подразумевается набор симптомов, среди которых слабость, ухудшение памяти и головные боли. Эти недомогания наблюдаются у пациента некоторое время и после выздоровления от коронавируса. Если раньше такие симптомы чаще испытывали более взрослые люди, то теперь «постковид стал моложе».

— Вероятнее всего, постковидный синдром будет больше поражать центральную нервную систему и будет очень сильно влиять на иммунные факторы. Дети после перенесенной коронавирусной инфекции будут дольше болеть. Изучается влияние на репродуктивную функцию у молодых людей, это пока под вопросом. Все остальные коронавирусные проявления тоже сохраняются, — сообщил инфекционист в интервью радио Sputnik.

Тимаков рассказал, что защититься от постковидного синдрома можно так же, как и от самого вируса — с помощью вакцины. Врачи, которые специализируются на реабилитации пациентов при постковидном синдроме, не наблюдали его у привитых.

Врач подчеркнул, что он сам тоже еще не встречал описания синдрома у привитого пациента. Поэтому можно предположить, что вакцинация является эффективным средством для профилактики постковидного синдрома.

Сергей Собянин назвал штамм «дельта» причиной всплеска заболеваемости COVID-19 летом. По его словам, власти принимали решение об ужесточении антиковидных мер в столице, исходя из числа свободных коек в больницах.

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