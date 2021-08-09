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Подозреваемого в краже 150 тысяч рублей задержали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия
Подозреваемого в краже 150 тысяч рублей задержали в Подмосковье
Фото: МВД

Сотрудники правоохранительных органов подмосковного города Орехово-Зуево задержали 47-летнего уроженца одной из республик Средней Азии по подозрению в совершении кражи. Об этом в понедельник, 9 августа, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточнили в ведомстве, злоумышленник, проходя мимо автомобилей на улице Мадонская, дергал дверные ручки в надежде найти незапертую. Обнаружив такое транспортное средство, мужчина забрался в салон, похитил 150 тысяч рублей, которые находились в солнцезащитном козырьке и подлокотнике, и покинул место преступления.

Благодаря записям камер видеонаблюдения личность преступника была установлена, его задержали. Со слов задержанного, часть денежных средств он потратил на алкоголь, а остальное потерял.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Суд санкционировал заключение задержанного под стражу, сообщает «МВД Медиа».

4 августа группа преступников в масках ворвалась на летнюю веранду ресторана и украла у одного из посетителей крупную сумму денег. Неизвестные в медицинских масках угрожали пострадавшему похожими на пистолеты предметами. Они похитили у мужчины 900 тысяч рублей и скрылись, возбуждено дело о разбое.

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