Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Преступники в медицинских масках похитили у посетителя ресторана 900 тысяч рублей

Евгения Владимирова

Происшествия
Преступники в медицинских масках похитили у посетителя ресторана 900 тысяч рублей
Фото: pixabay.com
Россия, Москва, улица Сталеваров Карта всех событий

Группа преступников в масках ворвалась на летнюю веранду ресторана и украла у одного из посетителей крупную сумму денег. Об этом в четверг, 5 августа, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инцидент произошел в среду, 4 августа, в ресторане на улице Сталеваров. Неизвестные в медицинских масках угрожали пострадавшему похожими на пистолеты предметами.

Они похитили у него 900 тысяч рублей и скрылись.

МВД возбудило уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время полиция устанавливает личности нападавших.

В конце июля сообщалось о краже кольца с бриллиантами и дорогих часов у жителя Санкт-Петербурга, посетившего парк «Зарядье». Мужчина лишился имущества на сумму более 500 тысяч рублей.

Читайте также:
ресторанДеньгикража
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Все мнения
О проекте