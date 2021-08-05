Преступники в медицинских масках похитили у посетителя ресторана 900 тысяч рублей
Группа преступников в масках ворвалась на летнюю веранду ресторана и украла у одного из посетителей крупную сумму денег. Об этом в четверг, 5 августа, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.
Инцидент произошел в среду, 4 августа, в ресторане на улице Сталеваров. Неизвестные в медицинских масках угрожали пострадавшему похожими на пистолеты предметами.
Они похитили у него 900 тысяч рублей и скрылись.
МВД возбудило уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время полиция устанавливает личности нападавших.
В конце июля сообщалось о краже кольца с бриллиантами и дорогих часов у жителя Санкт-Петербурга, посетившего парк «Зарядье». Мужчина лишился имущества на сумму более 500 тысяч рублей.