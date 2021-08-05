Преступники в медицинских масках похитили у посетителя ресторана 900 тысяч рублей

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Россия, Москва, улица Сталеваров Карта всех событий

Группа преступников в масках ворвалась на летнюю веранду ресторана и украла у одного из посетителей крупную сумму денег. Об этом в четверг, 5 августа, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инцидент произошел в среду, 4 августа, в ресторане на улице Сталеваров. Неизвестные в медицинских масках угрожали пострадавшему похожими на пистолеты предметами.

Они похитили у него 900 тысяч рублей и скрылись.

МВД возбудило уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время полиция устанавливает личности нападавших.

В конце июля сообщалось о краже кольца с бриллиантами и дорогих часов у жителя Санкт-Петербурга, посетившего парк «Зарядье». Мужчина лишился имущества на сумму более 500 тысяч рублей.