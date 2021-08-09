Самолет с российскими олимпийцами вылетел из Токио в Москву

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Последний рейс с российскими олимпийцами на борту вылетел из Токио в Москву в понедельник, 9 августа.

Из города проведения Олимпийских игр-2020 вылетела мужская российская сборная по волейболу, женская команда по гандболу, художественной гимнастике и синхронному плаванию, чемпионка Игр в прыжках в высоту Мария Ласицкене и другие представители сборной.

В японской столице в настоящее время все еще остается каратистка Анна Чернышева. Она пребывает на карантине с момента прилета в Токио. На данный момент Чернышева проживает в специальном отеле, в котором живут все спортсмены с положительным ковид-тестом.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщал, что представитель организации будет оставаться в Токио до того момента, пока у каратистки не закончится срок обязательной изоляции, передает ТАСС.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходила с 23 июля по 8 августа. В ней приняли участие почти 19 тысяч спортсменов из разных стран. От России на Олимпиаде выступали 335 спортсменов. Талисманами команды стали Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

На ОИ российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. Россиянам было запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучала музыка Петра Чайковского вместо гимна.