Британский профессор спрогнозировал будущее коронавирусной инфекции

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Коронавирус в будущем станет принципиально иным заболеванием и превратится, как и другие виды COVID-19, в еще одну причину простуды. Такое мнение выразил в своей статье профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер.

По мнению ученого, коронавирус теперь будет неоднократно проявляться примерно раз в пять лет. Вакцины осложнят распространение SARS-CoV-2, хотя со временем они станут менее эффективны, нежели в настоящее время.

Профессор добавил, что другие коронавирусы носят сезонный характер и достигают пика в зимний сезон, поэтому предполагается, что с вирусом, который буйствует в мире в настоящее время, будет такая же ситуация.

— Едва перескочив на нового носителя, вирус редко срабатывает без сбоев. Вирус — это ключ, а его хозяин — то есть мы — замок. После скачка вирус стремительно эволюционирует до тех пор, пока не научится открывать замок. Наиболее подходящий вариант начинает господствовать, и эволюция резко замедляется, — пояснил Хантер.

Эксперт добавил, что самое опасное, что можно было представить в ситуации с пандемией, по крайней мере, в Великобритании, уже пройдено. Однако в этом случае очень важно успешно провести населению вторичную вакцинацию. В том случае, если она будет проведена удачно, коронавирусные ограничения в будущем вряд ли будут необходимы, передает журнал Spectator.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский ранее назвал способный заразить COVID-19 полторы тысячи человек штамм. По его словам, нельзя исключать ситуацию, когда суперраспространитель может заразить сотни людей. Наиболее заразным считается «дельта»-штамм коронавируса. На данный момент он доминирует на территории России, отметил специалист. По его мнению, избежать заражения от бессимптомного носителя можно в том случае, если сделать сдачу ПЦР-тестов масштабной. Он также считает, что это особенно важно сделать для тех, кто по работе вынужден контактировать с большим количеством людей.