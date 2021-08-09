Россиянам рассказали о способах борьбы с «подвохами» в кассовых чеках

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Самым частым видом обмана покупателей на кассах в магазинах является разница цены на товар в чеке и на ценнике в зале. Об этом рассказал начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев.

— Такие подвохи в кассовых чеках чаще всего встречаются в продовольственных магазинах и супермаркетах, так как именно там потребители массово закупаются, а в длинном чеке обнаружить лишние суммы или товары сложнее, — рассказал специалист.

Он добавил, что в том случае, если покупатель заметил нестыковки, продавцы и кассиры начинают искать отговорки и заявлять, что не успели поменять цену на прилавке.

В такой ситуации необходимо потребовать у продавца пробить товар по ценнику или вернуть потраченные средства. В случае отказа рекомендуется сразу обращаться к администратору или директору магазина, ссылаясь при этом на закон «О защите прав потребителей». Не стоит забывать, что свои претензии также лучше выразить и в письменном виде, указав при этом все конкретные нарушения и требования.

Еще одним способом предотвратить такой обман является прямое обращение в Управление Роспотребнадзора с указанием конкретного юрлица. В своем заявлении покупателю также стоит пояснить, как именно продавец отказался пробивать товар по ценнику и какие аргументы при этом приводил. Также важно прикрепить к обращению снимок ценника и пробитого на кассе чека. В случае правоты покупателя магазину может грозить штраф до 50 тысяч рублей, передает «Прайм».