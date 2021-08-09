«Мы сделали это»: Бузова выпустит новый музыкальный альбом

Фото: instagram/buzova86

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила поклонникам, что она завершила работу над своим новым музыкальным альбомом. Радостной новостью звезда поделилась на своей странице в Instagram.

— Мы сделали это, — написала певица в своих Stories.

Певица также рассказала, что над этим диском они с командой работали на протяжении трех лет.

Предыдущий музыкальный альбом Ольги Бузовой «Под звуки поцелуев» вышел в 2017 году.

До этого Бузова выпустила новую песню с названием «Женская доля», которая рассказывает, как она справляется с «тоннами» хейта в свой адрес.

По словам артистки, новый трек стал для нее особенным, так как в нем отразилась история ее жизни. Бузова выразила сожаление, что современному обществу необходим объект обсуждения. Она отметила, что среди ее недоброжелателей есть «коллеги по шоу-бизнесу, политики, комментаторы, спортсмены, актеры, продавцы магазинов, обычные слесари на заводе, диванные критики и т. д.». Некоторые подписчики не оценили новинку и раскритиковали звезду.