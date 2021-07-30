«Опять жертва»: в Сети раскритиковали новую песню Бузовой о хейте

Фото: instagram/buzova86

Популярная певица Ольга Бузова выпустила новую песню с названием «Женская доля», которая рассказывает, как она справляется с «тоннами» хейта в свой адрес. Об этом звезда сообщила в своем Instagram-аккаунте.

По словам артистки, новый трек стал для нее особенным, так как в нем отразилась история ее жизни. Бузова выразила сожаление, что современному обществу необходим объект обсуждения. Она отметила, что среди ее хейтеров есть «коллеги по шоу-бизнесу, политики, комментаторы, спортсмены, актеры, продавцы магазинов, обычные слесари на заводе, диванные критики и т. д.».

Певица назвала это явление обратной стороной своей популярности.

Звезда рассказала, что находит в себе силы перебороть «тонны всяческого хейта» и направлять свои эмоции «только вперед, несмотря ни на что».

— Сколько соли Оле вы насыпали на раны. Сколько лили помои на Олю с телеэкрана. Сколько обмана, ведь про меня правда глаза вам так колет. Можете не любить Бузову, но не трогайте Олю. Послушай, подруга, вот она — женская доля. Сила воли, сила — в Оле, — поет в новой композиции Бузова.

Некоторые подписчики исполнительницы с восторгом приняли новинку.

«Какая сильная песня... О твоих реальных чувствах... Ты молодец, что не боишься говорить о том, что действительно чувствуешь»; «Очень жизненный трек. Очень сильные слова»; «Каждая строчка — момент из твоей жизни, песня с огромным смыслом», — отметили они в комментариях.

Однако нашлись и те, кто посчитал, что Бузова сама виновата в том, что с ней происходит.

«Ты сама провоцируешь эти факторы...»; «Опять жертва, опять слезы...»; «Нет, это опять одно и то же — Оля жертва! Пожалейте ее. Ничего нового», — прокомментировали публикацию фолловеры.

В июле между Ольгой Бузовой, которая была гостем программы «Все на матч», и Дмитрием Губерниевым в прямом эфире произошел конфликт. Комментатор задал вопрос: «Вы перестали пить коньяк по утрам?». После этого Бузова расплакалась и назвала Губерниева «дном». После инцидента телеведущий принес девушке извинения.

Ситуацию прокомментировала генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки. Она рассказала, что ситуация не была срежиссирована. Медиаменеджер следила за ней в прямом эфире и точно знала, что Ольга Бузова справится со своим волнением и достойно ответит Губерниеву. Она добавила, что «тренда мочить Бузову нет».