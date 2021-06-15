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«Надеялся на иронию гостьи»: Губерниев извинился перед Бузовой
Фото: Youtube / А поговорить?

«Надеялся на иронию гостьи»: Губерниев извинился перед Бузовой

Илья Ашуров

Общество

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев извинился перед Ольгой Бузовой за недавний инцидент в прямом эфире телеканала «МатчТВ». Об это он написал в своем Telegram-канале.

По словам Губерниева, он не собирался обижать Бузову, а своим вопросом лишь хотел сподвигнуть ее на размышления о параллелях между театром и футболом.

— Тем более, что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом! Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра! И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слезы у нашей гостьи эфира! — написал Губерниев.

В заключение телеведущий поблагодарил Бузову за поддержку отечественного футбола, а также отметил, что в эфире она «держалась молодцом».

Напомним, Ольга Бузова разрыдалась в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» после вопроса спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который являлся цитатой из известной книги Астрид Линдгрен о Карлсоне.

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Дмитрий ГуберниевОльга Бузоваизвинения
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