Гонорар Бузовой в МХАТе в несколько раз превысил заработок известных актрис театра

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Певица и телеведущая Ольга Бузова заработала за один выход на сцену МХАТа в несколько раз больше, чем такие известные актрисы, как Ольга Ломоносова, Инга Оболдина и Лия Ахеджакова.

Ранее стало известно, что гонорар Ольги Бузовой за роль в постановке «Чудесный грузин», посвященной Иосифу Сталину, составит чуть меньше 500 тысяч рублей. При этом 212 766 рублей она получит за репетиции, а 234 044 рубля — за выступление на сцене. Таким образом, за один выход на сцену Бузова заработала 117 тысяч рублей. Известно, что билеты на спектакль продавались по цене от десяти до 150 тысяч рублей.

Лия Ахеджакова за работу в спектакле «Сказка про последнего ангела» в Театре Наций получает 30 тысяч рублей. Гонорар Анны Большовой за выход на сцену составляет 65 тысяч рублей, Инги Оболдиной — 53 тысячи, а Ольги Ломоносовой — 72 тысячи рублей, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Кроме того, издание называет имена звезд, гонорар которых превышает оплату дебюта Бузовой. К таковым относятся Григорий Антипенко — 138 тысяч рублей, а также народная артистка Чулпан Хаматова, которая за выход на сцену в премьерном спектакле Театра Наций «Горбачев» получила 219 тысяч рублей.

Ранее актер Станислав Садальский, посетивший спектакль «Чудесный грузин», отметил, что Бузова не портила постановку, а «в некоторых местах была недурственна».

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