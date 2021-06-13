«Не портила спектакль»: Садальский оценил игру Бузовой на сцене МХАТ

Фото: Youtube / Стас Садальский

Актер Станислав Садальский посетил спектакль, в котором одну из ролей исполняет певица и телеведущая Ольга Бузова. Своим мнением об увиденном на театральной сцене Садальский поделился в соцсети Instagram.

Речь идет о спектакле «Чудесный грузин», премьера которого состоялась 11 июня на сцене МХАТ имени Горького.

— Артистка (Ольга Бузова — прим. «ВМ») исполнила роль Беллы Шанталь — певицы кабаре, вызывающей у всех театральных людей усмешки. Скажу сразу, Ольга не портила спектакль, была в образе и даже в некоторых местах была недурственна, — написал Садальский.

При этом он отметил, что подписчики Бузовой вряд ли знают о существовании театра. Но все же информационной повод, порожденный самим фактом выступления певицы в театре, Садальский оценил положительно.

В заключение актер рекомендовал своим подписчикам посмотреть спектакль, а также выразил свое восхищение исполнением главной роли молодого Сталина, его сыграл Георгий Иобадзе.

Подписчики Садальского по-разному отреагировали на его рекомендацию.

«В первые же свободные дни в Москве обязательно схожу на спектакль, да еще друзей приведу»; «Спасибо, но нет»; «Лишь бы в балет не пошла ваша Бузова, шпагаты от Бузовой — это слишком», — написали подписчики в комментариях.

Ранее художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков объяснил выбор Бузовой на роль в спектакле. По его словам, Ольгу Бузову пригласили на роль, поскольку она способна объединить высокое искусство и шоу-бизнес.

Читайте также: Владимир Соловьев объяснил, в чем не повезло Ольге Бузовой