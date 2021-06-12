«Начинаете злить»: Пригожин раскритиковал Бузову после выступления во МХАТе

Фото: instagram/prigozhin_iosif

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певица Ольга Бузова случайно получила роль в постановке МХАТа им. Горького, так как сперва эту роль якобы предлагали его жене, исполнительнице Валерии.

Пригожин добавил, что его супруге пришлось отказаться от роли из-за насыщенного графика. О том, что ей поступало предложение сыграть эту роль, рассказала даже певица Лолита.

При этом художественный руководитель театра Эдуард Бояков опроверг это, сказав, что сразу хотел пригласить Бузову. В ответ на это Пригожин назвал того «художественным вруном» и пообещал опубликовать их переписку.

Бузовой же продюсер сказал, что та начинает его «не на шутку злить», отмечает «СтарХит».

Ранее телеведущая Ксения Собчак выпустила пародию на Бузову во МХАТе.

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