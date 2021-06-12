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«Открываю мир чудесных грузин»: Собчак выпустила пародию на Бузову во МХАТе
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Открываю мир чудесных грузин»: Собчак выпустила пародию на Бузову во МХАТе

Юлия Курганова

Развлечения

Во МХАТе имени Горького прошел закрытый показ спектакля «Чудесный грузин» с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой в главной роли. Она предстала в образепевицы кабаре Беллы Шанталь — шпионки, которая работала на молодого Иосифа Сталина. Многие селебрити критиковали звезду за непрофессионализм, другие хвалили за смелость и открытость к экспериментам. Не смогла промолчать и журналистка Ксения Собчак.

На своем канале в YouTube телеведущая опубликовала клип-пародию на Бузову. Она надела яркий костюм, схожий с образом Жар-птицы, в котором певица появилась на премии «Муз-ТВ», влезла в огромную золотую клетку и позвала к себе «Сталина». Собчак активно двигалась, изображая танцы артистки, а затем обратилась к «режиссеру МХАТа» за советом, как вести себя правдоподобно и кем быть в следующей мизансцене. Спустя несколько минутжурналистка все-таки запела. Она исполнила композицию Бузовой «Мало половин» на новый лад. При том сделала акцент на революционера, находящегося рядом.

«Я открываю мир чудесных грузин!» — прокричала Собчак, а в конце показала пользователям коронное «сердце» Бузовой.

Судя по комментариям под видео журналистки, пародия получилась «очень качественной».

Ранее худрук МХАТа объяснил выбор Бузовой на роль в спектакле.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Бузова по Станиславскому

Колонка обозревателя «ВМ» Екатерины Рощиной:

МХАТ — самый известный московский театр. Со своей пестрой историей, фееричным и уже историческим расколом, со своими совершенно уникальными режиссерами и актерами. Но все течет и изменяется (далее…).

Ольга БузоваМХАТ имени Горькогопародия
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