Бузова разрыдалась в прямом эфире из-за вопроса Губерниева

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Телеведущая и певица Ольга Бузова разрыдалась в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» после вопроса спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который являлся цитатой из известной книги Астрид Линдгрен о Карлсоне.

Вначале Губерниев поинтересовался мнением Бузовой о футболе, однако, не дав звезде договорить, прервал ее вопросом.

— Вы уже перестали пить коньяк по утрам? — поинтересовался комментатор.

Неожиданный вопрос возмутил певицу и заставил ее разрыдаться.

— Какое хамство! Как такой человек вообще работает на ТВ?! Я никогда никого не перебиваю! Я вообще не пью, мне нельзя, я перенесла операцию… Так и знала, что этим все закончится. Дмитрий, вы для меня — дно и не мужчина! Вы уже пять лет меня оскорбляете в комментариях, как мальчишка! Придите ко мне и скажите это в лицо, — эмоционально высказалась Бузова в адрес оппонента.

Губерниев попытался оправдаться, объяснив, что аналогичный вопрос задал Карлсон Фрекен Бок в известной детской книге.

Далее эфир прервали на паузу, после которой Бузова сумела взять себя в руки и довести передачу до конца. Телеведущая призвала наших спортсменов не отчаиваться и пожелала им удачи.

Ситуацию прокомментировала генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, отметив, что некоторые мужчины относятся к женским слабостям с чрезмерной жестокостью.

— Я уверена, что Дима Губерниев лично скажет Оле все, что должно. От себя же скажу следующее: выдержка — это великая вещь. И то, что сделала Оля, — довела эфир до конца и произнесла простые, но очень проникновенные слова о нашей сборной — жест, который должен попасть в самое сердце и игроков, и наших болельщиков, — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Ранее актер Станислав Садальский, посетивший спектакль «Чудесный грузин» в МХАТе, где сыграла Ольга Бузова, отметил, что певица не портила постановку, а «в некоторых местах была недурственна».

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