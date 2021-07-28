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«Тренда мочить Бузову нет»: Канделаки высказалась о конфликте Губерниева с певицей

Анна Михалюк

Общество
«Тренда мочить Бузову нет»: Канделаки высказалась о конфликте Губерниева с певицей
Фото: roscongress / Андрей Любимов

Тина Канделаки поделилась своим мнением о конфликте Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева, который произошел на телеканале «Матч ТВ» в разгар чемпионата Европы по футболу.

Канделаки рассказала, что ситуация не была срежиссирована. Медиаменеджер следила за ней в прямом эфире и точно знала, что Ольга Бузова справится со своим волнением и достойно ответит Губерниеву.

— Они играют в разных лигах и в разных жанрах. Дима — король прямого эфира, король эпатажа, а Бузова уже не так активна в прямом эфире. Она растерялась, но очень быстро собралась. Я тогда сказала: «Она соберется, и это будет прекрасный финал». Я не вижу прецедента в этой истории с точки зрения негатива. Тренда мочить Бузову нет, — сказала Канделаки в интервью на канале «Стрелец-молодец».

Скандал осветили многие российские и зарубежные СМИ:

— Об Ольге Бузовой и Дмитрии Губерниеве написали все французские издания. На второй день без конца шли ссылки, статьи, о нас писал, можно сказать, весь мир!

Тина Канделаки отметила, что рост Ольги Бузовой как медиаперсоны был стремительным и происходил буквально на глазах у всей страны.

— Мы с Бузовой ходили в один тренажерный зал. В то время она была замужем за Тарасовым. И за это время она как медиаперсона выросла. Это большой труд. Она настоящая звезда в масс-культуре. Где эти правила прописаны, что человеку из «Дома-2» нельзя играть в театре, если человек из «Дома-2» баллотировался в президенты? — спрашивает Канделаки.

Напомним, что Тина Канделаки является генеральным продюсером федерального спортивного телеканала «Матч ТВ». В июле между Ольгой Бузовой, которая была гостем программы «Все на матч», и Дмитрием Губерниевым в прямом эфире произошел конфликт. Комментатор задал вопрос: «Вы перестали пить коньяк по утрам?». После этого Бузова расплакалась и назвала Губерниева «дном». После инцидента телеведущий принес девушке извинения.

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