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Минсельхоз поддержал идею о лечении животных «человеческими» лекарствами

Полина Долганова

Общество
Минсельхоз поддержал идею о лечении животных «человеческими» лекарствами
Фото: Pexels

Министерство сельского хозяйства России поддержало инициативу главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, согласно которой процедура использования «человеческих» лекарственных средств при лечении животных будет упрощена. Об этом сообщил сам Бурматов со ссылкой на официальный ответ ведомства за подписью заместителя министра сельского хозяйства Максима Увайдова.

До этого глава комитета обращался в министерство с идеей упростить процедуру регистрации включенных в государственный реестр лекарств для людей для применения их в области ветеринарии.

Так, например, предлагалось заменить отдельные виды исследований на процедуру предоставления данных о результатах анализа лекарства для использования конкретного препарата в области лечения животных.

Кроме того, Минсельхоз также посчитал возможным ввести лицензирование деятельности ветеринаров в России.

По словам Бурматова, депутаты планируют внести соответствующий законопроект в Госдуму до конца лета 2021 года. Депутат уточнил, что изменения помогут расширить список лекарств для помощи животным, что значительно повысит эффективность российской ветеринарии. В настоящее время, по словам собеседника ТАСС, в госреестре зарегистрировано всего около двух тысяч лекарств для животных.

До этого, 15 июля, в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за нарушение правил обращения с животными. Депутаты предлагают внести дополнительные статьи в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Первая из них предполагает штраф от 1,5 до трех тысяч рублей за «несоблюдение общих требований к содержанию животных». Кроме того, согласно проектируемой статье, незаконное поселение в квартире экзотического животного будет караться штрафом в размере от пяти до 15 тысяч рублей.

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