Киногостиная «Москино» покажет фильм «Вера Глаголева. Несломанный свет»

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Сеть кинотеатров «Москино» приглашает жителей и гостей столицы 17 августа в кинотеатр «Звезда». Здесь в рамках киногостиной с Александром Колбовским состоится специальный показ фильма «Вера Глаголева. Несломанный свет».

Зрители увидят ленту о замечательной актрисе и режиссере Вере Глаголевой. Впервые покажут рабочие моменты со съемок, ее дом в Подмосковье, места отдыха в любимой Италии.

В фильм вошли интервью с Райфом Файнсом, Родионом Нахапетовым, Ингеборгой Дапкунайте, Александром Балуевым, Александром Розенбаумом.

Фильм представит Александр Колбовский, который проведет обсуждение со съемочной группой и членами семьи после сеанса.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте «Москино».

До 27 августа на летней площадке в парке «Музеон» «Москино» представляет классические оперы Зальцбургского фестиваля. Можно увидеть шесть уникальных постановок, в разные годы блиставших на сцене в рамках фестиваля. В программе — сразу два партии сопрано Асмик Григорян: в ошеломляющей постановке «Саломеи» Ромео Кастеллуччи и психоаналитической трактовке оперы Штрауса «Электра» Кшиштофа Варликовского.