Врачи заперли и отказались кормить двухлетнего ребенка в российской больнице

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Врачи заперли в палате и отказались кормить двухлетнего ребенка в больнице № 88 в Волгограде. До этого малыша отобрали у наркозависимой матери. Об этом в понедельник, 9 августа, рассказала свидетельница событий в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам женщины, ребенку дают поесть один раз в день и не меняют ему подгузники. Маленький пациент круглые сутки находится в запертом боксе, где все пропахло мочой и фекалиями. Дитя также постоянно зовет маму.

На просьбу очевидицы покормить измученного ребенка, врачи посоветовали ей не лезть не в свое дело.

— Они говорят: «Нет, мы не будем. Ему нельзя много кушать, потому что он будет часто ходить в туалет, а убирать за ним нет времени», — рассказала девушка.

Уполномоченный по правам ребенка по Волгоградской области Нина Болдырева в свою очередь сказала, что в палате, где закрыли ребенка, не было антисанитарии. Малыша, по ее словам, поместили в отдельную палату из-за ограничительных мер.

После того как ситуация вызвала резонанс в социальных сетях, к ребенку допустили мать.

К настоящему моменту на информацию в СМИ уже отреагировал Следственный комитет, об этом говорится на сайте ведомства.

В ходе доследственной проверки удалось выяснить, что мальчика в возрасте двух лет госпитализировали в больницу 31 июля по решению органов системы профилактики. До этого мать ребенка оставила его у знакомых, чтобы малыш не мешал ей пить алкоголь.

В результате осмотра ребенка было установлено, что он чист и опрятен. Следствие проверило больницу в ночь на 8 августа. В результате проверки будет принято процессуальное решение.

Данным инцидентом также заинтересовалась уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Она уже подала запрос в прокуратуру по региону для проведения проверки в больнице № 88.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении органов соцзащиты после того, как москвич выбросил из окна пятого этажа своего трехлетнего сына.