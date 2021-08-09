СК заподозрил соцзащиту в халатности из-за выкинутого отцом из окна ребенка

Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении органов соцзащиты после того, как москвич выбросил из окна пятого этажа своего трехлетнего сына. Об этом в понедельник, 9 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

— Должностные лица органов системы профилактики несовершеннолетних Юго-Восточного административного округа города Москвы допустили халатность в своих действиях, что привело к покушению на убийство ребенка его отцом, которое произошло 4 августа 2021 года, — рассказала представитель ведомства.

В среду, 4 августа, 24-летний мужчина выкинул своего сына 2018 года рождения из окна пятого этажа жилого дома на улице Шумилова. С места происшествия злоумышленник скрылся. В момент инцидента в квартире находилась бабушка ребенка.

Мальчика доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии. У него диагностированы многочисленные переломы, закрытая черепно-мозговая травма и большая кровопотеря.

В тот же день Следственный комитет задержал отца мальчика. Его доставили в отделение ведомства для проведения следственных действий. СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

6 августа суд постановил заключить мужчину под стражу до 4 октября 2021 года.