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Московский дом книги позвал на фестиваль «Снова в школу!»

Ольга Маркова

Развлечения
Московский дом книги позвал на фестиваль «Снова в школу!»
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Московский дом книги на Новом Арбате 13 августа приглашает взрослых и детей на торжественное открытие XXI ежегодного фестиваля школьно-письменных товаров «Снова в школу!».

Фестиваль — это не только возможность приобрести все необходимые канцелярские товары и учебники к новому учебному году, но и интересные мероприятия, которые проходят в Литературном кафе дома книги и на открытой площадке.

В программе открытия — концерт детских коллективов «Страна детства» от журнала «Я пою». Ребята исполнят музыкальные и танцевальные композиции.

Далее состоится интересный квест «5 записок». Его участникам предстоит справиться с интересными заданиями. Помогут им пять записок-подсказок, которые приведут к разгадке зашифрованной фразы и призам.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте дома книги.

Музей-заповедник А. С. Пушкина 21 августа зовет гостей на литературно-музыкальный фестиваль «Традиция». На площадках фестиваля состоится более 20 разноплановых событий. Каждый сможет здесь найти занятие по душе: форум объединяет музыку, поэзию, литературу, философию, историю.

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