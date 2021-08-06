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Фестиваль «Традиция» пройдет в усадьбе Захарово

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль «Традиция» пройдет в усадьбе Захарово
Фото: Замятина Пелагия / Вечерняя Москва

Музей-заповедник А. С. Пушкина 21 августа зовет гостей в парк «Захарово». Здесь состоится литературно-музыкальный фестиваль «Традиция».

Сценой для семейного форума станет все пространство музея-заповедника Александра Сергеевича, где когда-то будущий поэт слушал сказки своей няни Арины Родионовны и изучал русский язык.

На площадках фестиваля состоится более 20 разноплановых событий. Каждый сможет здесь найти занятие по душе: форум объединяет музыку, поэзию, литературу, философию, историю.

Зрителям представят спектакли и концерты. Состоятся творческие встречи, хороводы и поэтические чтения. В парке весь день будет звучать музыка, развернутся игры и мастер-классы, будут работать ярмарка и лавки с традиционной домашней едой.

Взрослые и дети смогут увидеть кукольный спектакль «Народные показы с Петрушкой», музыкальный спектакль «Сказка об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке», спектакль-концерт «Пинежский Пушкин». Р. Позюмский и А. Тен подготовили программу — микс из французских куртуазных арий XXVII века. Закроют фестиваль оркестр А. Каштанова «Бубамара Брасс Бэнд» и балканская музыка.

Идея «Традиции» принадлежит писателю Захару Прилепину и художественному руководителю МХАТ имени М. Горького Эдуарду Боякову.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте фестиваля.

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