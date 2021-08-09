Кандидатов в топ-менеджеры Роскосмоса будут проверять на детекторе лжи

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Обязательную проверку с помощью системы детектора лжи ввели для кандидатов в менеджеры компании Роскосмос и его предприятий. Изменения введены для предотвращения случаев коррупции в космической российской отрасли. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил генеральный директор государственной корпорации Дмитрий Рогозин.

— С лета прошлого года я ввел обязательное прохождение полиграфа при назначении на значимые должности в госкорпорации и на наших предприятиях, — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

В пресс-службе корпорации уточнили, что речь идет о проверках сотрудников, которые устраиваются на должность заместителя генерального директора и на другие должности, где требуется проверка на полиграфе.

В июне 2018 года Рогозин пообещал, что в компании не будут работать бездельники и коррупционеры, передает РИА Новости.

До этого директор Роскосмоса призывал «карать расстрелами» за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе. Он считает, что взяточничество в этой сфере представляет собой «потворство агрессору». В космической отрасли необходимо, чтобы «каждый рубль дошел до конечного результата», подчеркнул он.