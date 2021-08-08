Рогозин призвал «карать расстрелами» за коррупцию в ОПК

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что коррупцию в оборонно-промышленном комплексе нужно «карать расстрелами».

— Я, когда еще в Думе работал, говорил, что, с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками. Потому что здесь речь идет не только о преступлении, связанном с хищениями государственных средств. Ведь воруют у обороны — у безопасности страны, — сказал он в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Рогозин считает, что коррупция в этой сфере представляет собой «потворство агрессору». В космической отрасли необходимо, чтобы «каждый рубль дошел до конечного результата», подчеркнул он.

Глава Роскосмоса не первый раз резко высказывается о коррупции в ОПК и космической отрасли. Он заявлял, что эти сферы следует избавить от казнокрадства, потому что с такой «скверной и гнилью» нельзя двигаться дальше. По его словам, за три года в госкорпорации возбудили несколько десятков уголовных дел. Часть из них связана с хищениями на космодроме Восточный.

Также Рогозин заявлял, что рассчитывает перевернуть представление о российской космонавтике. Он привел несколько примеров.