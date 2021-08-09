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«Это шоу»: психолог Вероника Степанова объяснила, зачем эпатирует публику

Анна Михалюк

Общество
«Это шоу»: психолог Вероника Степанова объяснила, зачем эпатирует публику
Фото: Youtube / Психолог Вероника Степанова

Психолог и блогер Вероника Степанова рассказала, зачем записывает ролики на провокационные темы и использует яркую подачу. Она объяснила, что ей, как человеку, ведущему канал на YouTube, важно, чтобы были просмотры.

— Это шоу. Это психология, которая граничит с перформансом, это выступление, яркие эмоции. Тут очень много чего примешано. В противном случае ты получишь три своих просмотра и будешь причислена к остальным академическим скучным мышкам, — сказала Степанова в интервью Ксении Собчак.

На вопрос интервьюера о том, зачем же ей, психологу, собирать эти самые просмотры, Вероника Степанова ответила, что для блогера важно видеть цифры и статистику.

— Если я беру какой-то медицинский ролик, скажем, про обсессивно-компульсивное расстройство, вместе с этим нужно что-то для подогрева, ярких чувств, эпатажности. Ты эту приправочку добавляешь, и зритель смотрит, — говорит блогер. — Увлечение генитальной тематикой — это подрастковщина, которая никак не перерастает. Это веселит, хочется наступить на эти границы, хочется проверить общество на реакцию, и ты получаешь обратную волну в виде комментариев и просмотров.

Блогер высказала свое мнение и о профессиональном сообществе, а также

— Если речь идет о хирургах, это уместно, однако если речь о психологах или психотерапевтах, то, да простят меня все профессоры в сообществе, из которого меня выгнали уже, наверное, пару лет назад, это такая профанация, это принести с собой бутерброд с колбасой, заготовить огромное количество умных слов и на птичьем языке друг с другом пообщаться, не сделав ничего для своих пациентов.

Напомним, что сейчас на канале Вероники Степановой числятся более 1,7 миллионов подписчиков. Ранее психолог рассказала о главных причинах неудачах в личной жизни.

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