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Подмосковье вошло в топ-5 регионов России по индексу развития турпотенциала

Елена Фролова

Общество
Подмосковье вошло в топ-5 регионов России по индексу развития турпотенциала
Фото: Pixabay

Московская область вошла в рейтинг лидеров по индексу развития туристического потенциала регионов России. Подмосковье оказалось в пятерке лучших. Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального Комитета по туризму.

— В данном списке российских регионов по индексу развития туристического потенциала наша область вошла в число лидеров, расположившись на пятой строчке с индексом 5,8, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Московская область уступила лишь Краснодарскому краю, занявшему первое место, Крыму, что находится на второй строчке рейтинга, а также Татарстану (третье место) и Ярославской области (четвертое место).

Аналитики рассчитывали индекс, основываясь на трех факторах: доли чистой прибыли туристического бизнеса, доли занятости и уровня заработной платы в турсекторе по отношению к общероссийским показателям в данных сферах, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Этим летним сезоном власти Московской области запустили проект «Лето в Подмосковье» специально для привлечения туристов в регион.

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