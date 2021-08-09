«У них дружба со смертью»: психолог Вероника Степанова объяснила, чем мексиканцы отличаются от русских

Фото: Youtube / Психолог Вероника Степанова

Блогер и психолог Вероника Степанова последние несколько лет живет с семьей в Мексике. В интервью Ксении Собчак она рассказала, какую разницу между русскими и мексиканцами она успела заметить за это время.

— Мексиканцы более чувствительные, наблюдательные, более внимательные, заботливые. Они добрее, но при этом — я не хочу их облизывать — среди них есть очень жестокие люди. Эта жестокость не сравнится ни с какой жестокостью. Возможно, это связано с тем, что в прошлом они индейцы и делали жертвоприношения. Пример: Мехико занимает первое место по количеству украденных людей и убийствам. Это самый криминальный город в мире, — рассказывает блогер.

Степанова обратила внимание на то, что у мексиканцев, в отличие от русских, нет страха перед смертью. Наоборот, они стараются с ней даже «дружить».

— У мексиканцев отношение к смерти совершенно другое. Многие мексиканцы достают кости своих близких на День мертвых, их моют, сушат, разговаривают, кладут им то, что человек любил есть при жизни. У них другая философия. У них дружат со смертью. Везде есть скелетики — символ смерти. Это особый подход, для того чтобы перестать тревожиться на этот счет. У них языческие обряды интегрировались в христианство и очень хорошо уживаются, — считает психолог.

Ранее Вероника Степанова объяснила, зачем говорит в роликах на провокационные темы.