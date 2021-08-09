Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Суд оставил бизнесмена Виктора Батурина в СИЗО. Об этом в понедельник, 9 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

— Постановление Басманного районного суда города Москвы от 02.07.2021 об избрании Батурину меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения, апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения, — заключили в пресс-службе ведомства.

Российский бизнесмен Виктор Батурин задержан в четверг, 1 июля.

Известно, что брата жены Юрия Лужкова Елены Батуриной подозревают в покушении на мошенничество.