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Суд оставил бизнесмена Виктора Батурина в СИЗО

Илья Ашуров

Происшествия
Суд оставил бизнесмена Виктора Батурина в СИЗО
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Суд оставил бизнесмена Виктора Батурина в СИЗО. Об этом в понедельник, 9 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

— Постановление Басманного районного суда города Москвы от 02.07.2021 об избрании Батурину меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения, апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения, — заключили в пресс-службе ведомства.

Российский бизнесмен Виктор Батурин задержан в четверг, 1 июля.

Известно, что брата жены Юрия Лужкова Елены Батуриной подозревают в покушении на мошенничество.

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