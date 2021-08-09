Вероника Степанова рассказала, каких людей любят окружающие

Фото: Youtube / Психолог Вероника Степанова

Блогер и психолог Вероника Степанова охарактеризовала тип личности, который нравится многим окружающим. Главное, по ее мнению, — это внимание и участливость ко всем.

— Любят ярких лидеров, харизматичных, открытых, которые умеют брать на себя ответственность и проявить внимание. Такого батьку или мамку. Заботливого, участливого, уютного. Их реально любят, — считает психолог.

Второй тип — это люди, которые умеют выслушать близких.

— Нравятся люди, которые умеют включать активное слушанье, — рассказывает психолог.

Кроме этого, она отметила, что окружающим нравятся скромные люди, которые готовы поделиться последим с другими.

— Тут работает идея какой-то справедливости. «У меня много, я и вам раздам. Я занимаю этот пост, у меня что-то есть, и это что-то я готова разделить с вами. Ребята, я такой же человек, как и вы, я не в бриллиантах, я не сплю на золотых подушечках. Я точно такая, как и вы». Вот такие люди нравятся, — заявляет блогер.

Ранее психолог рассказывала о том, чем мексиканцы отличаются от русских.