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Белоруссия признает Крым частью Российской Федерации, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять на полуостров продукцию. Об этом в понедельник, 9 августа, заявил президент республики Александр Лукашенко.

— Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет, — цитирует политика ТАСС.

Лукашенко также добавил, что решится на этот шаг, хотя этому решению препятствуют многие факторы.

Президент напомнил, что в свое время он и другие политические деятели подписали Будапештскую декларацию (документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия). Однако даже она не помешает ему признать Крым российским, когда настанет время.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «Крым никогда не станет частью Российской Федерации». Он также добавил, что возвращение полуострова в состав Украины является «временным вопросом».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».