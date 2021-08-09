«Неживая статуя, льдина!»: психолог Вероника Степанова охарактеризовала Ксению Собчак

Фото: Youtube / Психолог Вероника Степанова

Новым героем программы на YouTube «Осторожно, Собчак!» стала психолог и блогер Вероника Степанова. В конце интервью Ксения Собчак попросила гостью составить ее психологический потрет, опираясь на свое личное профессиональное мнение. К слову, диалог женщин в течение передачи нередко переходил в спор.

По словам Вероники Степановой, у Ксении Собчак наблюдается переплетение двух типов — «истерички» и «нарциссихи». Интересно, что оба типа противоречат друг другу. Так, «истеричка» очень эмпатична, эмоциональна, тогда как «нарциссиха» не проявляет эмоций и обращена внутрь себя.

— Льдина. Непробиваемая, непрошибаемая, твердая. Неживая как статуя. В общем, что-то очень некомфортное. А в самом начале я была в шоке. Я захотела сбежать сразу, но спустя 10 минут я почувствовала, как что-то человеческое поднимается, — поделилась своим мнением о Собчак психолог.

После этого Степанова рассказала, что сама тоже относится к истеричному типу с сильным нарциссическим стержнем.

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