Путин встретился с паралимпийской сборной России перед Играми в Токио

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин встретился в формате видеоконференции с членами паралимпийской сборной России в понедельник, 9 августа.

В ходе онлайн-встречи глава государства пожелал спортсменам удачи и побед, а также отметил, что страна гордится ими.

Кроме того, президент напомнил о том, как Россию отстранили от соревнований в 2016 году.

— Это вмешательство политики в спорт, — цитирует Путина РИА Новости.

В 2016 году российскую сборную отстранили от участия в летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро по решению Международного паралимпийского комитета (IPC) на основании доклада Ричарда Макларена о случаях употребления допинга среди российских спортсменов.

XVI Паралимпийские летние игры — 2020 в Токио будут проходить с 24 августа по 5 сентября 2021 года. В ходе соревнований будет разыграно 539 комплектов медалей по 22 видам спорта. В Играх планируется участие 4400 спортсменов.