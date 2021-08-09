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Тайфун «Лупит»: в Токио после Олимпиады пришла непогода. Видео

Анна Михалюк

Общество
Тайфун «Лупит»: в Токио после Олимпиады пришла непогода. Видео
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На Токио обрушился тайфун, которому уже дали название «Лупит». На видеозаписях, опубликованных в Сети, видно, что на острове бушует непогода: деревья содрогаются от резких порывов ветра.

Тайфун начался в провинции Кансай и уже движется на северо-восток, достигнув Токио. Порывы ветра в зоне тайфуна могут достигать 35 метров в секунду. Также японцев ожидают сильные ливни. К примеру, по ожиданиям синоптиков, за сутки может выпасть до 100 миллиметров осадков. Возможны подтопления некоторых районов.

В целях безопасности в южных префектурах Хиросима, Симанэ и Эхимэ объявили эвакуацию для 300 тысяч местных жителей. На море ожидается сильный шторм с высотой волны от 3 до 4 метров, на мысах – до 5 метров в высоту.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Москве произойдет "погодный излом" - в середине недели жаркая погода сменится на пасмурную, ожидаются осадки.

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