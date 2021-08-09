Синоптик предупредила москвичей о погодном «изломе» на этой неделе

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В первые дни новой недели погода в столице будет жаркая. Однако уже к вечеру вторника, 10 августа, она станет пасмурной — на город обрушатся дожди. Об этом рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в первой половине недели в Москве ожидается благоприятная погода с дневной температурой воздуха 27–29 градусов тепла, ночной — 17–19 градусов. Погодный «излом» произойдет вечером 10 августа: по городу пройдут кратковременные дожди.

В среду дожди в городе будут идти почти весь день, возможна гроза. Температура воздуха опуститься до плюс 22–24 градусов днем, а ночью останется на прежнем уровне.

— В конце недели атмосферное давление будет расти. Хотя погода будет с преобладающей облачностью, но короткие ливневые дожди местами могут приниматься и в четверг, и в пятницу, но они не будут надоедливыми, как в среду. Температура воздуха за счет большего количества облаков будет уже чуть пониже —плюс 21–23 в Москве, по области — плюс 21–25, — рассказала метеоролог.

Позднякова добавила, что в субботу столицу освежит северо-западный ветер, в городе будет не так душно, передает РИА Новости.

В понедельник, 9 августа, погоду в столичном регионе будет определять гребень антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 27–29 градусов, в Московской области возможно от 24 до 29 градусов. Столбики термометров будут показывать значения, на четыре–пять градусов превышающие климатическую норму.

Ветер прогнозируется слабый. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 60 процентов.